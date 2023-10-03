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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Анахайма» о Зеграсе: «Этот контракт – ступень к следующему. Я жду от него развития в плане двусторонней игры»

Калифорнийский клуб продлил контракт с 22-летним нападающим на три сезона со средней зарплатой 5,75 миллиона долларов в год.

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