Смартфон получит корпус толщиной 7,7 мм и камеру с разрешением 108 Мп В Сети появились изображения смартфона Nubia V90 Pro — качественные изображения опубликовал известный инсайдер Эван Бласс.
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