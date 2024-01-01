Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Семен Борисов
    Ну они же "искренне" извинились,пусть живут с миром!Мы же не изверги какие!Всё простим и приголубим!🤣Танцующие национа...
  • ВС
    И без паспортов ясно кто они.Танцующие национа...
  • Владимир Соловьев
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Лавров прозрачно намекнул: Евросоюз мы будем «демонтировать», а предательства – не дождётесь

Лавров прозрачно намекнул: Евросоюз мы будем «демонтировать», а предательства – не дождётесь

Россия начала долгосрочную игру по развалу Евросоюза – вот этот вывод можно смело делать из большого итогового интервью, которое Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел России, то есть – прямо отвечающий за внешнюю политику России, дал Дмитрию Киселёву в четверг.

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