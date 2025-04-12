В спортивном зале ДК "Победа" стартовало Открытое первенство по волейболу среди мужских команд. За призовые места будут бороться сегодня город, староаннинские и алексеевские волейболисты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В спортивном зале ДК "Победа" стартовало Открытое первенство по волейболу среди мужских команд. За призовые места будут бороться сегодня город, староаннинские и алексеевские волейболисты.