В обмен на мир с Россией Трамп «обдерет» Украину, как липку, забрав ее ресурсы – Bild

"Грэм назвал Украину «самой богатой страной Европы». «Это война за деньги. Мы вернём наши деньги и обогатимся редкоземельными металлами», — сказал сенатор." Ответим русской поговоркой:"На чужой каравай свой рот не разевай! "

людмила бер

Тем более, что большинство из этих природных ресурсов, находятся на территории, которые вошли в состав России... Уран на Украинской стороне, но его почти не осталось, добывать дороже, чем купить в Казахстане...