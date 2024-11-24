Немецкий таблоид Bild утверждает, что американские республиканцы якобы заинтересовались ресурсами Украины, обещанными в «плане победы» Зеленского.
В обмен на мир с Россией Трамп «обдерет» Украину, как липку, забрав ее ресурсы – Bild
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Черных
"Грэм назвал Украину «самой богатой страной Европы». «Это война за деньги. Мы вернём наши деньги и обогатимся редкоземельными металлами», — сказал сенатор." Ответим русской поговоркой:"На чужой каравай свой рот не разевай! "
Ответить
12 час.
людмила бер
Тем более, что большинство из этих природных ресурсов, находятся на территории, которые вошли в состав России... Уран на Украинской стороне, но его почти не осталось, добывать дороже, чем купить в Казахстане...
Ответить
6 час.
Александр Попов
ТРАМП оближет только Львов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
54 мин.
Свежие комментарии