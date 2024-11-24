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В обмен на мир с Россией Трамп «обдерет» Украину, как липку, забрав ее ресурсы – Bild

В обмен на мир с Россией Трамп «обдерет» Украину, как липку, забрав ее ресурсы – Bild

Немецкий таблоид Bild утверждает, что американские республиканцы якобы заинтересовались ресурсами Украины, обещанными в «плане победы» Зеленского.

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Комментарии
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Ирина Черных
&quot;Грэм назвал Украину «самой богатой страной Европы». «Это война за деньги. Мы вернём наши деньги и обогатимся редкоземельными металлами», — сказал сенатор.&quot;                                                                                                 Ответим русской поговоркой:&quot;На чужой каравай свой рот не разевай! &quot;
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12 час.
людмила бер
Тем более, что большинство из этих природных ресурсов, находятся на территории, которые вошли в состав России... Уран на Украинской стороне, но его почти не осталось, добывать дороже, чем купить в Казахстане...
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6 час.
Александр Попов
ТРАМП оближет только Львов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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54 мин.

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