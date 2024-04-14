Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 14 апреля 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Гатище Харьковской области и Радянское Сумской области.