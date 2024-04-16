Microsoft два года не могла исправить ошибку Windows

Microsoft исправила ошибку совместимости Windows с чипами Intel В корпорации Microosft заявили об устранении проблемы, при которой пользователи Windows 10 и некоторых процессоров Intel не могли обновиться до актуальной версии ОС.
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