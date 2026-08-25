Ozon уточнил правила постоплаты для покупателей

Ozon уточнил условия оплаты заказов после получения товаров. Постоплата доступна покупателям по всей России, однако в некоторых регионах действует ограничение на ее использование для части товаров, отметили в пресс-службе маркетплейса.
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