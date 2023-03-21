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Допинг-офицеры навестили футболистов сборной России Соболева и Баринова ранним утром

Допинг-офицеры навестили футболистов сборной России Соболева и Баринова ранним утром

Допинг-офицеры приехали к футболистам российской сборной Александру Соболеву и Дмитрию Баринову. Форвард сборной России Соболев сообщил, что накануне утром в расположение национальной команды в подмосковном Новогорске приехали допинг-офицеры.

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