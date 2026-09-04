Восемнадцать перехватчиков на борту: украинский БЭК Magura MV11

БЭК MV11 на речном параде в Киеве, 24 августа 2026 г. В обозримом будущем полноценный флот Украине не восстановить, и ставку она делает на безэкипажные катера (БЭК): асимметричный ответ на превосходство российских надводных сил.
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