Принудительная «демократия»

Проблемы ВСУ на линии фронта, а также неопределенность по вопросам выделения новых пакетов западной военной и финансовой помощи выступают катализатором роста нервозности в украинском политическом процессе.
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