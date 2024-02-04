Очередное дно. На Западе по решению ВОЗ детям до 16 лет будут таблетками блокировать половое созревание. Чтобы сами решали, кем стать

В Цветущем Саду и Сияющем Граде на Холме крепчал маразм. Он проник буквально в каждую клеточку этого насквозь больного организма, почему-то считающего себя «венцом творения» и по этой самой причине пытающегося диктовать остальной 2/3 населения планеты, как они должны жить.