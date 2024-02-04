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Позитив для оптимистов

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Очередное дно. На Западе по решению ВОЗ детям до 16 лет будут таблетками блокировать половое созревание. Чтобы сами решали, кем стать

Очередное дно. На Западе по решению ВОЗ детям до 16 лет будут таблетками блокировать половое созревание. Чтобы сами решали, кем стать

В Цветущем Саду и Сияющем Граде на Холме крепчал маразм. Он проник буквально в каждую клеточку этого насквозь больного организма, почему-то считающего себя «венцом творения» и по этой самой причине пытающегося диктовать остальной 2/3 населения планеты, как они должны жить.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
катастрофа и деградация. Все лищь для того, чтобы сократить рождаемость. А деффективные  рады и тащат туда всех нормальных
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Олег Голубев
Не надо мешать им вымирать. Пусть дураки вымрут. А то столько дураков лезут в верховную власть, надоело.
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клиника у власти не иначе
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