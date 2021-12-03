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Эксперты рассказали о сезонном росте цен на мандарины в России

Эксперты рассказали о сезонном росте цен на мандарины в России

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Мандарины в РФ подорожали, перед традиционным сезоном высокого спроса цена на них за год в опте выросла в среднем на 18%, в несетевой рознице — на 25%, сообщили РИА Новости эксперты.

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