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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тойота» и «Хендэ» сообщили ФИА и WRC, что не поедут на Ралли Саудовской Аравии из-за корпоративного запрета (DirtFish)

Как сообщает издание DirtFish, команды « Тойота » и «Хендэ» заявили ФИА и руководству чемпионата мира по ралли (WRC), что не смогут приехать на финальный этап сезона – Ралли Саудовской Аравии.

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