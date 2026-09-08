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Автомобили полиции Подмосковья остались без топлива, арестованы семь человек

Автомобили полиции Подмосковья остались без топлива, арестованы семь человек

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Суд отправил под стражу семь фигурантов дела о растрате нескольких миллионов, выделенных на топливо для служебных автомобилей подмосковной полиции.

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