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Журналист DallasNews: «Маверикс» восхищаются способностью Кайри Ирвинга привлекать звездных партнеров по команде»

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг в феврале перешел в «Даллас». «В тот день, когда «Даллас» приобрел Ирвинга, высокопоставленный руководитель организации сообщил изданию The Dallas Morning News, что наряду с тем, что «Маверикс» видят в нем сильную связку с Лукой Дончичем, они восхищаются проверенным опытом Ирвинга по привлечению звездных партнеров по команде, примером чего является его переманивание Кевина Дюрэнта из «Голден Стэйт» в «Бруклин», – пишет журналист Брэд Таунсенд.

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