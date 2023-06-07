Нижегородская правда

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Регион развития: Михаил Мишустин поддержал нижегородские проекты

Регион развития: Михаил Мишустин поддержал нижегородские проекты

Ремонт детской больницы и строительство Ледового дворца, реформа электротранспорта и благоустройство Стрелки – губернатор Глеб Никитин рассказал председателю правительства Михаилу Мишустину о проектах, которые изменят жизнь нижегородцев к лучшему.

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