Регион развития: Михаил Мишустин поддержал нижегородские проекты

Ремонт детской больницы и строительство Ледового дворца, реформа электротранспорта и благоустройство Стрелки – губернатор Глеб Никитин рассказал председателю правительства Михаилу Мишустину о проектах, которые изменят жизнь нижегородцев к лучшему.