Игорь Павлов: курс Виталия Королева опирается на мнение верхневолжцев

Игорь Павлов поддержал курс Королева на развитие округов. Глава Бежецкого округа подчеркнул, что стратегия опирается на мнение жителей.
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