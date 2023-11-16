МИД РФ усмотрел угрозу в словах помощника госсекретаря США об «Арктик СПГ – 2»

Захарова: угрозы США по «Арктик СПГ – 2» доказывают причастность к диверсиям на «Северных потоках» Причастность Соединенных Штатов ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» отчасти доказывают слова помощника американского госсекретаря Джеффри Пайатта об усилиях Вашингтона по остановке проекта РФ «Арктик СПГ – 2».
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