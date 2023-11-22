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Тайная война против России - как диверсанты, вскормленные ЦРУ, орудуют в нашем тылу

Тайная война против России - как диверсанты, вскормленные ЦРУ, орудуют в нашем тылу

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам допустил диверсии со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не надо всех пенсионеров  мазать чёрной  краской и считать их дураками и продажными. На  каком основании вы их оскорбляете  своей  клеветой? Мне  76  лет, потому  знаю, что пишу. Такие, как вы, скоро  придумают  закон об истреблении пенсионенров
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22 час.
Владимир Алтайцев
По  2-5  десяткам  таких мразей  продажных нельзя судить о  44 миллионах пенсионеров. За  рубеж  больше  галкиных-макаревичей  сбежало, чем  продажных  пенсионеров.
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22 час.
Дмитрий Бакланов
Уже одну такую на 7 лет отправили в места не столь отдаленные - вопли о неправедном суде слышали уже наверное?
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21 час.

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