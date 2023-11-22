Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам допустил диверсии со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России.
Тайная война против России - как диверсанты, вскормленные ЦРУ, орудуют в нашем тылу
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не надо всех пенсионеров мазать чёрной краской и считать их дураками и продажными. На каком основании вы их оскорбляете своей клеветой? Мне 76 лет, потому знаю, что пишу. Такие, как вы, скоро придумают закон об истреблении пенсионенров
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22 час.
Владимир Алтайцев
По 2-5 десяткам таких мразей продажных нельзя судить о 44 миллионах пенсионеров. За рубеж больше галкиных-макаревичей сбежало, чем продажных пенсионеров.
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22 час.
Дмитрий Бакланов
Уже одну такую на 7 лет отправили в места не столь отдаленные - вопли о неправедном суде слышали уже наверное?
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21 час.
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