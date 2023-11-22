Тайная война против России - как диверсанты, вскормленные ЦРУ, орудуют в нашем тылу

Владимир Алтайцев

Не надо всех пенсионеров мазать чёрной краской и считать их дураками и продажными. На каком основании вы их оскорбляете своей клеветой? Мне 76 лет, потому знаю, что пишу. Такие, как вы, скоро придумают закон об истреблении пенсионенров