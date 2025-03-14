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Мартин Брандл: «Хэмилтон не снял шлем после первой практики – это не может быть хорошим знаком»

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл прокомментировал 12-е время гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона по итогам первой сессии свободных заездов перед Гран-при Австралии.

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