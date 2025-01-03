Жители Земли смогут наблюдать новую комету ATLAS без бинокля

Открытая в 2024 году комета C/2024 G3 (ATLAS) 13 января пролетит рядом с Солнцем, и, если она переживет сближение, жители Земли смогут увидеть ее даже без бинокля, рассказал научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.