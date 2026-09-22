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Царьград

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Бретт Мюррей забросил рекордную шайбу на 12-й секунде игры

Бретт Мюррей забросил рекордную шайбу на 12-й секунде игры

Канадский форвард Бретт Мюррей установил рекорд, забросив шайбу на 12-й секунде матча «Шанхай Дрэгонс» против екатеринбургского «Автомобилиста» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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