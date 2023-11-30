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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хейни отказался от поясов в легком весе ради перехода в первый полусредний: Дэвид был абсолютным чемпионом мира

«Я добился всего в 61 кг. Самым важным для меня был бой с Джервонтой Дэвисом, но противоположная сторона не проявила к нам интереса.

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