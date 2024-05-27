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У жителя Мангистау изъяли оружие и патроны

У жителя Мангистау изъяли оружие и патроны

Сегодня полицейские задержали мужчину с оружием и патронами, передает inAktau.kz. Данную информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, сотрудники которой сейчас находятся на месте происшествия.

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