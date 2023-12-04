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ТАСС: ВС РФ на Купянском направлении уничтожили склад ВСУ

ТАСС: ВС РФ на Купянском направлении уничтожили склад ВСУ

По информации, полученной от начальника пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергея Зыбинского, подразделения этой группировки уничтожили склад с боеприпасами 113-й бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в Харьковской области.

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