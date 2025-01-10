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Царьград

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Калифорния в огне. Жертвами лесных пожаров стали не менее 10 человек

Калифорния в огне. Жертвами лесных пожаров стали не менее 10 человек

Из опасной зоны эвакуировано порядка 200 тысяч человек  Уже четвёртый день спасатели в США не могут справиться с лесными пожарами в Лос-Анджелесе.

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