10 лет тюрьмы грозит главе польской подкомиссии о расследовании смоленской авиакатастрофы

Мачеревич предложил эксперту деньги за продвижение версии о взрыве на борту Бывшему председателю польской подкомиссии по повторному расследованию крушения президентского самолета в Смоленской области Антонию Мачеревичу грозит до 10 лет лишения свободы за допущенные при работе нарушения.