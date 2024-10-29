10 лет тюрьмы грозит главе польской подкомиссии о расследовании смоленской авиакатастрофы

Мачеревич предложил эксперту деньги за продвижение версии о взрыве на борту Бывшему председателю польской подкомиссии по повторному расследованию крушения президентского самолета в Смоленской области Антонию Мачеревичу грозит до 10 лет лишения свободы за допущенные при работе нарушения.
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