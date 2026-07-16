Депутат Плякин попросил Минцифры прояснить будущее устройств Apple

Депутат Владимир Плякин попросил у главы Минцифры Максута Шадаева объяснить, продолжат ли функционировать в России устройства Apple на фоне несоблюдения компанией требований российского законодательства, сообщает Life.
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