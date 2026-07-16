Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

433 подписчика

Депутат Плякин попросил Минцифры прояснить будущее устройств Apple

Депутат Плякин попросил Минцифры прояснить будущее устройств Apple

Депутат Владимир Плякин попросил у главы Минцифры Максута Шадаева объяснить, продолжат ли функционировать в России устройства Apple на фоне несоблюдения компанией требований российского законодательства, сообщает Life.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии