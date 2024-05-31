NYT: США проинструктируют Киев, куда в России можно бить американским оружием

Пентагон разработает для Украины точные рекомендации, описывающие цели на территории России, по которым ВСУ смогут бить американским оружием, сообщает New York Times со ссылкой на американского чиновника.
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