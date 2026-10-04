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"Будет приказ – уничтожим": военный эксперт о готовности ВС РФ обрушить мосты через Днепр

"Будет приказ – уничтожим": военный эксперт о готовности ВС РФ обрушить мосты через Днепр

Торпеды — это только один неиспользованный ресурс. Если их применять, высвободится большое количество реактивных "Гераней", которые смогут работать ближе к линии фронта.

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