"Будет приказ – уничтожим": военный эксперт о готовности ВС РФ обрушить мосты через Днепр

Торпеды — это только один неиспользованный ресурс. Если их применять, высвободится большое количество реактивных "Гераней", которые смогут работать ближе к линии фронта.
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