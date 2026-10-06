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Тульские новости

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Тула: жители Пролетарской и Кирова жалуются на отключения тепла и воды

Тула: жители Пролетарской и Кирова жалуются на отключения тепла и воды

Жители домов на улицах Пролетарская и Кирова уже несколько дней сидят без горячей воды и отопления из-за ремонтных работ АО «Тулатеплосеть», которые ведутся без официального предупреждения.

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