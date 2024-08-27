Фото: globallookpress.com/Tsitsagi Nikita Новая российская реальность может оказаться не по вкусу некоторым высокопоставленным чиновникам и депутатам.
Последний шанс искупить вину: Проворовавшиеся чиновники рвутся в зону Операции. "Индульгенция на-минималках" не пройдет
Комментарии
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Виталий Чуваев
Самое ИНТЕРЕСНОЕ, что почти ВСЕ чиновники-воры являются членами партии "Единая Россия" Если я не прав, пусть меня поправят более осведомлённые товарищи... А не пора ли отказаться от выдвижения кандидатов в ДЕПУТАТЫ и на руководящие должности различных уровней по ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ...?!!! Такая практика является верхом ЦИНИЗМА по отношению к народу России. СССР развалила прогнившая КПСС. А Россию вполне могут развалить "ЕДИНОРОССЫ"... Недаром Путин В.В. баллотировался в президенты России не от этой ГНИЛОЙ партии, а как независимый кандидат. Он, как очень умный и осведомлённый человек, не хочет, чтобы его имя отождествляли с группой предателей, воров и мошенников... Очевидно, что "Единая Россия" не борется за чистоту своих рядов, а также, что между её членами нет идеологического ЕДИНСТВА. Почему следственные и судебные органы России не сообщают о партийной принадлежности чиновников-преступников...?! Боятся или сами являются её ЧЛЕНАМИ...?!
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12 час.
Тамара
Эти сволоты такие законы попринимали, что их задницы всё-равно остаются под прикрытием. Конфискация всего им, похоже, не грозит.
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9 час.
Т
Тамара
Молодец!!!!!! Отлично всё сформулировано, всё в ТОЧКУ! Именно так и есть. Лезли как бы "под крыло" президента, как привыкли, гадёныши, а ОН, возможно, понял. Вот теперь и чистки начались. Дай Бог, чтобы очистили!!! Это, конечно, на долго, а времени не много. Затягивать нельзя.
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9 час.
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