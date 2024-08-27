Последний шанс искупить вину: Проворовавшиеся чиновники рвутся в зону Операции. "Индульгенция на-минималках" не пройдет

Виталий Чуваев

Самое ИНТЕРЕСНОЕ, что почти ВСЕ чиновники-воры являются членами партии "Единая Россия" Если я не прав, пусть меня поправят более осведомлённые товарищи... А не пора ли отказаться от выдвижения кандидатов в ДЕПУТАТЫ и на руководящие должности различных уровней по ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ...?!!! Такая практика является верхом ЦИНИЗМА по отношению к народу России. СССР развалила прогнившая КПСС. А Россию вполне могут развалить "ЕДИНОРОССЫ"... Недаром Путин В.В. баллотировался в президенты России не от этой ГНИЛОЙ партии, а как независимый кандидат. Он, как очень умный и осведомлённый человек, не хочет, чтобы его имя отождествляли с группой предателей, воров и мошенников... Очевидно, что "Единая Россия" не борется за чистоту своих рядов, а также, что между её членами нет идеологического ЕДИНСТВА. Почему следственные и судебные органы России не сообщают о партийной принадлежности чиновников-преступников...?! Боятся или сами являются её ЧЛЕНАМИ...?!