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Илон Маск заявил, что Дональд Трамп проиграл бы без него выборы, на что тот ответил, что миллиардер "сошёл с ума"

Илон Маск заявил, что Дональд Трамп проиграл бы без него выборы, на что тот ответил, что миллиардер "сошёл с ума"

Весь мир наблюдает за публичной ссорой, разгоревшейся между, по всей видимости, уже бывшими друзьями — основателем SpaceX Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.

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