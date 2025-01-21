Марко Рубио утвержден на пост госсекретаря США

Сенат США утвердил кандидатуру сенатора Марко Рубио на пост руководителя Госдепартамента США. Об этом во вторник, 21 января, ТАСС со ссылкой на прямую трансляцию заседания верхней палаты конгресса, которую вел американский телеканал C-SPAN.