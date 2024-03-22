Категорию ограниченно годных к военной службе упразднят на Украине

REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko Законопроект об упразднении категории ограниченной годности к военной службе готовится в Верховной раде Украины, пишет "Лига" со ссылкой на члена оборонного комитета в парламенте Незалежной Юрия Здебского.