Категорию ограниченно годных к военной службе упразднят на Украине

REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko Законопроект об упразднении категории ограниченной годности к военной службе готовится в Верховной раде Украины, пишет "Лига" со ссылкой на члена оборонного комитета в парламенте Незалежной Юрия Здебского.
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