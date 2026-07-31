Предупреждение Вашингтону: Кнутов раскрыл цели удара по заводу США в Киеве

Эксперт назвал удар по американскому заводу дронов в Киеве предупреждением для США.Российский ракетный удар по заводу американской компании Terminal Autonomy в Киеве, который произошёл 31 июля, носит не только тактический, но и политический характер.
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