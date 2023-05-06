Аршавин о «Зенит» – «Спартак»: «Будет футбол на одной половине поля! «Спартаку» в нападение еще надо дойти»

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Команды встретятся в воскресенье, 7 мая, в рамках Мир РПЛ. «Зенит» в случае победы станет чемпионом. Аршавин обсудил предстоящую игру в студии «Матч ТВ» с Дмитрием Губерниевым и Эдуардом Мором.