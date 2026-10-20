Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен приехать в Россию и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным после переговоров в Норвегии.
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