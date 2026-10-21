У Ларисы Долиной нет желания говорить о первом муже. Когда речь заходит об отце её единственной дочери, она пожимает плечами: «Он ещё жив? Удивительно…» Анатолий Миончинский — ленинградский джазмен, дирижёр и композитор, будущая народная артистка РФ вспоминать его не хочет.