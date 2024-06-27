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«Можете поздравлять меня с этим событием». Загитова поставила брекеты

«Друзья, если вы смотрите это видео, значит вам сто процентов интересно, что во мне изменилось. Визуально ничего, но если я улыбнусь, то вы заметите, что у меня брекеты.

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