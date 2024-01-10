Сборной Аргентины по футболу грозят санкции из-за действий президента Милея

Аргентинская спортивная конфедерация (CAD) выразила свою озабоченность действиями нового президента Хавьера Милея, считая, что это может привести к серьезным последствиям в виде введения санкций со стороны международных спортивных организаций.
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