На Украине поняли, когда и как закончится спецоперация

10 мая на слушаниях в американском Конгрессе глава разведывательного управления Минобороны США Скотт Беррье сказал, что конфликт на Украине зашёл в тупик: «Россияне не побеждают, украинцы не побеждают, и здесь мы находимся в патовой ситуации».