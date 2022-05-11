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На Украине поняли, когда и как закончится спецоперация

10 мая на слушаниях в американском Конгрессе глава разведывательного управления Минобороны США Скотт Беррье сказал, что конфликт на Украине зашёл в тупик: «Россияне не побеждают, украинцы не побеждают, и здесь мы находимся в патовой ситуации».

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