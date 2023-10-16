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Районная неделя

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Парковочные карманы освободят от листвы в 1-м Войковском проезде

В субботу исполняющий обязанности главы управы Войковского района Юлия Денисова совместно с ГБУ «Жилищник района Войковский» при участии муниципального депутата Бориса Скоробогатова провели субботний обход территории по запланированному маршруту.

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