CoinShares: «Майнеры Riot, TeraWulf и CleanSpark лучше других готовы к халвингу биткоинов»

Согласно анализу управляющего активами CoinShares, компании, занимающиеся добычей биткоинов, такие как Riot, TeraWulf и CleanSpark, выглядят наиболее подготовленными к резкому росту затрат ожидаемому после предстоящего халвинга биткоинов в апреле.
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