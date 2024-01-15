CoinShares: «Майнеры Riot, TeraWulf и CleanSpark лучше других готовы к халвингу биткоинов»

Согласно анализу управляющего активами CoinShares, компании, занимающиеся добычей биткоинов, такие как Riot, TeraWulf и CleanSpark, выглядят наиболее подготовленными к резкому росту затрат ожидаемому после предстоящего халвинга биткоинов в апреле.