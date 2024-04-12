Собянин рассказал, как Москва развивает ракетно-космическую отрасль

Столица является важнейшим центром ракетно-космической промышленности Согласно сообщению мэра Москвы Сергея Собянина в его Telegram-канале, более 30 тысяч человек работают на более чем 40 предприятиях ракетно-космической отрасли в столице.
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