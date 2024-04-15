Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Банды азербайджанцев терроризируют детей Балашихи: Местные власти закрывают глаза на мигрантов

Банды азербайджанцев терроризируют детей Балашихи: Местные власти закрывают глаза на мигрантов

Мигранты в течение нескольких лет вымогали деньги у школьников Подмосковья. Ситуацию не смогли разрешить даже родители пострадавших.

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Комментарии
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лина любимцева
По всему Подмосковью дети мигрантов терроризируют российских  школьников и вымогают у них деньги. Если кто не хочет подчиняться им - избивают. В администрациях школ и  преподаватели  знают об этой проблеме, но делают вид, что &quot;ничего не происходит&quot;... УБЕРИТЕ ЗВЕРЬКОВ ИЗ РОССИЙСКИХ ШКОЛ!!
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29 мин.
лл
лина любимцева
У нас тоже азербайджанцы захватили всю территорию рынка под названием &quot;Заречье&quot;. Сделали из территории не только торговые площади, но и автостоянку. Машины ставят между павильонами, где только есть свободное место...Когда зайдешь на рынок, то машины прут со всех щелей, бегаешь из-под колес, как заяц. А территория  рынка пришла в негодность. Колдобины, ямы, зимой почти ничего не чистится. или чистится очень плохо. А ДО ЭТОГО рынок был хороший. Теперь пришел в упадок. Лишний раз туда не хочется идти.
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25 мин.
Karmadon
Похоже, без организации народных дружин, патрулей и чего-то типа &quot;судов линча&quot; над подонками проблему не решить. Эй, скинхеды, проснитесь!
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13 мин.

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