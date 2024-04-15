Банды азербайджанцев терроризируют детей Балашихи: Местные власти закрывают глаза на мигрантов

По всему Подмосковью дети мигрантов терроризируют российских школьников и вымогают у них деньги. Если кто не хочет подчиняться им - избивают. В администрациях школ и преподаватели знают об этой проблеме, но делают вид, что "ничего не происходит"... УБЕРИТЕ ЗВЕРЬКОВ ИЗ РОССИЙСКИХ ШКОЛ!!

лл

лина любимцева

У нас тоже азербайджанцы захватили всю территорию рынка под названием "Заречье". Сделали из территории не только торговые площади, но и автостоянку. Машины ставят между павильонами, где только есть свободное место...Когда зайдешь на рынок, то машины прут со всех щелей, бегаешь из-под колес, как заяц. А территория рынка пришла в негодность. Колдобины, ямы, зимой почти ничего не чистится. или чистится очень плохо. А ДО ЭТОГО рынок был хороший. Теперь пришел в упадок. Лишний раз туда не хочется идти.