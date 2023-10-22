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Боец МАА Бадаев: Махачев поставил точку в битве с Волкановски

В Абу-Даби 21 октября прошел турнир UFC 294, главным боем которого стала схватка чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева против второго в рейтинге бойца сильнейшего промоушена Александра Волкановски.

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