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В палестинском Хан-Юнисе обнаружено массовое захоронение жертв израильской бомбардировки, когда будут санкции?

В палестинском Хан-Юнисе обнаружено массовое захоронение жертв израильской бомбардировки, когда будут санкции?

Вопрос: через какое время страны «прогрессивной демократии» введут санкции после страшной находки, сделанной в палестинском Хан-Юнисе? Речь идёт об обнаружении массового захоронения на территории подвергшейся атаке армии Израиля больницы Насера в секторе Газа.

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