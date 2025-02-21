Ряд домов Советского района Казани останется на сутки без воды

В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду, сообщили в водоканале. Это связано с подключением переложенного участка водопровода, расположенного по улице Аделя Кутуя, к централизованным сетям водоснабжения С 9 утра 25 февраля до 9 утра 26 февраля воды не будет по следующим адресам: ул.